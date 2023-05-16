Буданов о попытках Путина "нагнуть" Лукашенко, чтобы втянуть в войну: Уже потерял надежду
16.05.2023, 19:06
Кирилл Буданов (Скриншот по видео)
Президент РФ Владимир Путин уже потерял надежду втянуть белорусского диктатора Александра Лукашенко в войну против Украины. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью программе "Разные люди".
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Генерал-майор ответил на вопрос, есть ли у ГУР информация о том, что Путин продолжает пытаться "нагнуть" Лукашенко, чтобы втянуть в войну против Украины.
"Уже потерял надежду", – отметил начальник Главного управления разведки.
Буданов также уточнил, что россияне вывезли из Белоруссии "все, что можно было" и используют ее полигоны для подготовки своих мобилизованных, но не больше.
- 14 мая 2023 года Лукашенко пропустил день флага Беларуси на фоне слухов о его болезни.
- 15 мая в Главном управлении разведки заявили, что располагают информацией о проблемах со здоровьем у Лукашенко.
- В тот же день Telegram-канал белорусского диктатора "Пул Первого" опубликовал первое с 9 мая фото Лукашенко с перебинтованной левой рукой.
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