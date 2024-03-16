Буданов о том, почему россиян не пугают гробы с военными: Страна рабов и нет другой работы

В начале большой войны звучали прогнозы, что россияне якобы восстанут из-за потерь среди своих граждан. Буданов объяснил, почему этого не произошло

Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Несмотря на потери россиян в войне, граждане РФ не отреагировали на это внутренним сопротивлением против действий Кремля, потому что это "страна рабов", и потому что для многих это единственный способ заработка. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

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Журналистка спросила, почему в России не произошло внутреннего всплеска и протестов, тогда как в начале полномасштабного вторжения "все военные" говорили, что это якобы произойдет, как только цинковые гробы с убитыми оккупантами начнут возвращаться в РФ.

Буданов в ответ отметил, что "все" такого не прогнозировали – только "определенное количество экспертов".

"Почему этого не произошло? Причины две. Первая – моральная. Россия – это реально страна рабов. А вторая – на этом все зарабатывают сейчас. Нет другой работы, кроме как идти в Вооруженные силы [РФ] для большинства россиян. Это действительно реальность", – сказал глава ГУР.

Комментируя мобилизацию в ряды оккупантов на временно оккупированных территориях Украины, Буданов сказал, что сейчас это не особо масштабное явление, так как у россиян нет проблем с живой силой – в частности, за счет скрытой мобилизации в РФ, "рекрутинга" и отправки на фронт заключенных.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения потери россиян в войне составили около 429 580 убитыми и ранеными.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что Россия из-за потерь и трудностей с мобилизацией привлекает к войне с Украиной все больше иностранцев из стран с очень низким доходом населения.

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