Російська армія втратила 11 рот бійців, десятки одиниць техніки та артилерії – статистика

Збройні Сили України "відмінусували" ще 1160 російських окупантів за добу боїв на фронті

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Російська армія втратила 1160 солдатів та офіцерів, два засоби ППО, а також 21 танк за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

→ особового складу ‒ близько 429 580 (+1160);

→ танків ‒ 6779 (+21);

→ бойових броньованих машин ‒ 12 973 (+24);

→ артилерійських систем ‒ 10 606 (+26);

→ РСЗВ ‒ 1017 (+0);

→ засобів ППО ‒ 719 (+2);

→ літаків ‒ 347 (+0);

→ гелікоптерів ‒ 325 (+0);

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 8268 (+14);

→ крилатих ракет ‒ 1922 (+2);

→ кораблів /катерів ‒ 26 (+0);

→ підводних човнів ‒ 1 (+0);

→ автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 14 024 (+31);

→ спеціальної техніки ‒ 1712 (+1).

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13 березня головком ЗСУ заявив, що ситуація на Східному фронті лишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася".

Того самого дня на Авдіївському напрямку Третя штурмова бригада завдала "критичного ураження" окупантам на рівні полку, проте сили РФ, що кількісно переважають, не відступають, і обстановка залишається "надскладною". Водночас бійці й далі "стирають" піхоту окупантів та не дозволяють РФ здійснити прорив углиб оборони України.

14 березня головнокомандувач ЗСУ Сирський відвідав Авдіївський напрямок та, спільно із командирами, розглянув оптимальні варіанти дій ЗСУ.

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