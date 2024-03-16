Російська армія втратила 11 рот бійців, десятки одиниць техніки та артилерії – статистика
Російська армія втратила 1160 солдатів та офіцерів, два засоби ППО, а також 21 танк за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
→ особового складу ‒ близько 429 580 (+1160);
→ танків ‒ 6779 (+21);
→ бойових броньованих машин ‒ 12 973 (+24);
→ артилерійських систем ‒ 10 606 (+26);
→ РСЗВ ‒ 1017 (+0);
→ засобів ППО ‒ 719 (+2);
→ літаків ‒ 347 (+0);
→ гелікоптерів ‒ 325 (+0);
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 8268 (+14);
→ крилатих ракет ‒ 1922 (+2);
→ кораблів /катерів ‒ 26 (+0);
→ підводних човнів ‒ 1 (+0);
→ автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 14 024 (+31);
→ спеціальної техніки ‒ 1712 (+1).
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- 13 березня головком ЗСУ заявив, що ситуація на Східному фронті лишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася".
- Того самого дня на Авдіївському напрямку Третя штурмова бригада завдала "критичного ураження" окупантам на рівні полку, проте сили РФ, що кількісно переважають, не відступають, і обстановка залишається "надскладною". Водночас бійці й далі "стирають" піхоту окупантів та не дозволяють РФ здійснити прорив углиб оборони України.
- 14 березня головнокомандувач ЗСУ Сирський відвідав Авдіївський напрямок та, спільно із командирами, розглянув оптимальні варіанти дій ЗСУ.
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