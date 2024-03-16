Российская армия потеряла 11 рот бойцов, десятки единиц техники и артиллерии – статистика
Российская армия потеряла 1160 солдат и офицеров, два средства ПВО, а также 21 танк за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие потери врага за время большой войны составили:
→ личного состава – около 429 580 (+1160);
→ танков – 6779 (+21);
→ боевых бронированных машин – 12 973 (+24);
→ артиллерийских систем – 10 606 (+26);
→ РСЗО – 1017 (+0);
→ средств ПВО – 719 (+2);
→ самолетов – 347 (+0);
→ вертолетов – 325 (+0);
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 8268 (+14);
→ крылатых ракет – 1922 (+2);
→ кораблей /катеров ‒ 26 (+0);
→ подлодок – 1 (+0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 14 024 (+31);
→ специальной техники – 1712 (+1).
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- 13 марта главком ВСУ заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".
- В тот же день на Авдеевском направлении Третья штурмовая бригада нанесла "критическое поражение" оккупантам на уровне полка, однако количественно превосходящие силы РФ не отступают, и обстановка остается "сверхсложной". В то же время бойцы продолжают "стирать" пехоту оккупантов и не позволяют РФ совершить прорыв вглубь обороны Украины.
- 14 марта главнокомандующий ВСУ Сырский посетил Авдеевское направление и совместно с командирами рассмотрел оптимальные варианты действий ВСУ.
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