Российская армия потеряла 11 рот бойцов, десятки единиц техники и артиллерии – статистика

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" еще 1160 российских оккупантов за сутки боев на фронте

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Российская армия потеряла 1160 солдат и офицеров, два средства ПВО, а также 21 танк за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Общие потери врага за время большой войны составили:

→ личного состава – около 429 580 (+1160);

→ танков – 6779 (+21);

→ боевых бронированных машин – 12 973 (+24);

→ артиллерийских систем – 10 606 (+26);

→ РСЗО – 1017 (+0);

→ средств ПВО – 719 (+2);

→ самолетов – 347 (+0);

→ вертолетов – 325 (+0);

→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 8268 (+14);

→ крылатых ракет – 1922 (+2);

→ кораблей /катеров ‒ 26 (+0);

→ подлодок – 1 (+0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 14 024 (+31);

→ специальной техники – 1712 (+1).

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13 марта главком ВСУ заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".

В тот же день на Авдеевском направлении Третья штурмовая бригада нанесла "критическое поражение" оккупантам на уровне полка, однако количественно превосходящие силы РФ не отступают, и обстановка остается "сверхсложной". В то же время бойцы продолжают "стирать" пехоту оккупантов и не позволяют РФ совершить прорыв вглубь обороны Украины.

14 марта главнокомандующий ВСУ Сырский посетил Авдеевское направление и совместно с командирами рассмотрел оптимальные варианты действий ВСУ.

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