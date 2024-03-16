Буданов про те, чому росіян не лякають труни з військовими: Країна рабів і немає іншої роботи

На початку великої війни лунали припущення, що росіяни нібито повстануть через втрати серед своїх громадян. Буданов пояснив, чому цього не сталося

Кирило Буданов (Фото: LIGA.net)

Попри втрати росіян у війні, громадяни РФ не відреагували на це внутрішнім спротивом проти дій Кремля, тому що це "країна рабів", і тому що наразі для багатьох це єдиний спосіб заробітку. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

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Журналістка запитала, чому в Росії не відбулось внутрішнього сплеску і протестів, тоді як на початку повномасштабного вторгнення "всі військові" казали, що це нібито відбудеться, щойно цинкові труни із вбитими окупантами почнуть повертатись до РФ.

Буданов у відповідь наголосив, що "всі" такого не прогнозували – лише "певна кількість експертів".

"Чому цього не відбулось? Причини дві. Перша – моральна. Росія – це реально країна рабів. А друга – на цьому всі заробляють зараз. Немає іншої роботи, крім як йти у Збройні сили [РФ] для більшості росіян. Це насправді реальність", – сказав очільник ГУР.

Коментуючи мобілізацію до лав окупантів на тимчасово окупованих територіях України, Буданов сказав, що наразі це не дуже масштабне явище, адже у росіян немає проблем із живою силою – зокрема, шляхом прихованої мобілізації в РФ, "рекрутингу" та відправлення на фронт ув'язнених.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення втрати росіян у війні становили близько 429 580 вбитими та пораненими.

У Координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими повідомили, що Росія через втрати та труднощі з мобілізацією залучає до війни з Україною дедалі більше іноземців із країн із дуже низьким доходом населення.

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