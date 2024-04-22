Буданов: Оснащение российских пехотинцев стало лучше, но качество техники упало

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что с начала полномасштабного вторжения российские пехотинцы стали лучше оснащены, но качество военной техники оккупантов ухудшилось. Об этом глава военной разведки рассказал в интервью BBC.

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Буданов отметил, что война – это всегда "безумное" развитие.

"В любой стране мира война давала всегда развитие технологическое, индустриальное и тому подобное. Несмотря на то, что это безумные затраты и разрушения, но это всегда развитие. Это происходит с ними, это происходит с нами, это тоже надо понимать", – сказал он.

По словам главы военной разведки, в начале 2022 года никто бы не мог подумать, что на фронте будут работать "десятки тысяч дронов".

Также Буданов заявил, что оснащение российских пехотинцев с начала большой войны стало лучше. Вместе с этим, по его словам, качество техники ухудшилось.

"Новой техники мало, ее не хватает. Это все отремонтированная, отреставрированная техника из складов долговременного хранения вооружений. Там о качестве говорить нет смысла, да и не нужно там то качество", — заявил он.

Что касается качества личного состава российской армии, глава военной разведки сказал, что участвовавшие в боевых действиях в 2022 году – это "настоящие профессионалы, контрактники с нормальным боевым опытом". Но за это время, как отметил Буданов, их уже почти не осталось, сейчас РФ воюет мобилизованными.

3 апреля Зеленский заявил, что Россия к началу лета готовит мобилизацию 300 000 человек.

18 апреля издание Bloomberg сообщило, что РФ готовится привлечь в вооруженные силы больше контрактников, чтобы хоть на время избежать очередной массовой мобилизации, которая может подорвать поддержку войны среди населения.

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