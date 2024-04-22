Буданов: Оснащення російських піхотинців стало кращим, але якість техніки впала

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що з початку повномасштабного вторгнення російські піхотинці стали краще оснащеними, але якість військової техніки окупантів погіршилась. Про це очільник військової розвідки розповів в інтерв’ю BBC.

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Буданов зазначив, що війна – це завжди "шалений" розвиток.

"У будь-якій країні світу війна давала завжди розвиток технологічний, індустріальний і тому подібне. Не дивлячись на те, що це шалені витрати та руйнування, але це завжди розвиток. Це відбувається з ними, це відбувається з нами, це теж треба розуміти", – сказав він.

За словами очільника військової розвідки, на початку 2022 року ніхто б не міг подумати, що на фронті будуть працювати "десятки тисяч дронів".

Також Буданов заявив, що оснащення російських піхотинців з початку великої війни стало кращим. Разом з цим, за його словами, якість техніки погіршилась.

"Нової техніки мало, її не вистачає. Це все відремонтована, відреставрована техніка зі складів довготривалого зберігання озброєнь. Там про якість говорити немає сенсу, та і не потрібна там та якість", – заявив він.

Що стосується якості особового складу російської армії, очільник військової розвідки сказав, що ті, хто брали участь в бойових діях у 2022 році, – це "справжні професіонали, контрактники з нормальним бойовим досвідом". Але за цей час, як зазначив Буданов, їх вже майже не лишилось, зараз РФ воює мобілізованими.

3 квітня Зеленський заявив, що Росія на початок літа готує мобілізацію 300 000 осіб.

18 квітня видання Bloomberg повідомило, що РФ готується залучити у збройні сили більше контрактників, щоб хоч на деякий час уникнути чергової масової мобілізації, яка може підірвати підтримку війни серед населення.

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