Буданов предположил, что атаки на РФ будут усиливаться: Горят нефтебазы, заводы, фабрики

Буданов заявил, что теперь российское население наконец-то увидит реальную картину войны

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов предположил, что атаки на российскую инфраструктуру могут усилиться. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.

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Разведчик отказался признавать причастность Украины к налетам дронов на Россию, однако отметил, что "такие операции вполне возможны".

"Гипотетически существует план, по которому все это происходит. И я считаю, что в этот план включены все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры РФ", — сказал Буданов.

Он отметил, что теперь население России видит реальную картину войны.

"Видят горящие нефтебазы, разрушенные здания фабрик и заводов и так далее. Это все выгодно", — заявил начальник ГУР.

18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.

19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.

21 января под удар попал нефтеперерабатывающий завод Новатэка в Усть-Луге на Балтийском море. Позже он возобновил работу, но только как перевалка – производство там остановилось.

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