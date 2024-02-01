Буданов предположил, что атаки на РФ будут усиливаться: Горят нефтебазы, заводы, фабрики
Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов предположил, что атаки на российскую инфраструктуру могут усилиться. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.

Разведчик отказался признавать причастность Украины к налетам дронов на Россию, однако отметил, что "такие операции вполне возможны". 

"Гипотетически существует план, по которому все это происходит. И я считаю, что в этот план включены все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры РФ", — сказал Буданов.

Он отметил, что теперь население России видит реальную картину войны. 

"Видят горящие нефтебазы, разрушенные здания фабрик и заводов и так далее. Это все выгодно", — заявил начальник ГУР.

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