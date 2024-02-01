Буданов припустив, що атаки на Росію посилюватимуться: Горять нафтобази, заводи, фабрики

Буданов заявив, що тепер російське населення нарешті побачить реальну картину війни

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов висловив припущення, що атаки на російську інфраструктуру можуть посилитися. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу CNN.

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Розвідник відмовився визнавати причетність України до нальотів дронів на Росію, проте зазначив, що "такі операції цілком можливі".

"Гіпотетично існує план, за яким усе це відбувається. І я вважаю, що до цього плану включені всі основні об'єкти критичної інфраструктури та об'єкти військової інфраструктури РФ", – сказав Буданов.

Він зазначив, що тепер населення Росії бачить реальну картину війни.

"Бачать нафтобази, що горять, зруйновані будівлі фабрик і заводів і таке інше. Це все вигідно", — заявив начальник ГУР.

18 січня під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони.

19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.

21 січня під удар потрапив нафтопереробний завод Новатеку в Усть-Лузі на Балтійському морі. Пізніше він відновив роботу, але як перевалка – виробництво там зупинилося.

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