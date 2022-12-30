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Буданов: Суровикин наладил командование, но РФ все еще воюет массой — это не сработает

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 15:39
Буданов: Суровикин наладил командование, но РФ все еще воюет массой — это не сработает - Фото
Сергей Суровикин (Фото: EPA)

Командующий войной России против Украины Сергей Суровикин упорядочил управление оккупационными войсками, но противник все еще воюет массами. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью BBC.

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По его словам, Суровикин отошел от практики разрыва воинских частей на более мелкие подразделения, а поэтому сейчас захватчики пытаются воевать более слаженно — ему удалось наладить командование.

Он отметил, что российский генерал поменял руководство в армии РФ на своих людей, чем вызвал недовольство начальника Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу

Также Суровикин дал олигарху Евгению Пригожину и его террористам из ЧВК Вагнера тяжелое вооружение, бронетехнику и боевую авиацию. 

"Ему частично удается стабилизировать ситуацию, но речь не идет о каких-либо наступлениях, сейчас они ведут оборонную операцию", — сказал Буданов. 

Разведчик подчеркнул, что в других подходах армия России не изменилась, она продолжает воевать массой людей — глава ГУР уверен, что из этого ничего не выйдет, так как методы Второй мировой войны не срабатывают сегодня. 

Читайте также: Суровикин сделал армию России дисциплинированнее, у него "доктрина террориста" — Резников

Дмитро Гриниченко
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армия России война разведка евгений пригожин валерий герасимов сергей шойгу Кирилл Буданов сергей суровикин
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