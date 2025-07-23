Буданов: В команде Трампа нет врагов Украины, а помощь является частью нацинтересов США

Буданов отметил, что Трамп никогда не был противником Украины, а его позиция меняется под влиянием обстоятельств

Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Среди представителей команды президента США Дональд Трамп нет лиц, настроенных враждебно по отношению к Украине. Об этом начальник Главного управления разведки Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал в интервью Kyiv Post.

По его словам, есть люди, которые скептически относятся к оказанной Украине помощи. Но есть и те, кто считает такую помощь явно недостаточной.

Читайте также Непредсказуемость Трампа пробудила в Европе инстинкт охотника

Буданов отметил, что к таким политикам можно отнести сенатора Марко Рубио и специального посланника президента США Кита Келлога.

"Их позиция абсолютно ясна: помощь Украине является частью национальных интересов США. Поэтому она должна продолжаться и увеличиваться как количественно, так и качественно", – заявил глава ГУР.

Комментируя позицию самого Трампа в отношении Украины, Буданов отметил, что она не является враждебной и меняется под влиянием обстоятельств или новой информации.

"Он никогда не был противником Украины. Нельзя забывать, что первые партии американского оружия мы получили именно во время его первого срока. Другое дело, что его позиция должна быть не просто проукраинской, а разумно проамериканской. Он прежде всего отстаивает интересы своей страны. Нам это может нравиться или нет – но так было, есть и будет", – рассказал Буданов.

Отдельно Буданов подчеркнул, что Украина может и должна влиять на решения президента США посредством дипломатии, через контакты в его окружении.

"...именно это повлияло на эволюцию его позиции в отношении помощи Украине. В последнее время был найден баланс между интересами Украины и США", – резюмировал глава украинской разведки.