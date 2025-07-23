Буданов: У команді Трампа немає ворогів України, а допомога є частиною націнтересів США

Буданов зазначив, що Трамп ніколи не був противником України, а його позиція змінюється під впливом обставин

Кирило Буданов (Фото: LIGA.net)

Серед представників команди президента США Дональда Трампа немає вороже налаштованих до України осіб. Про це начальник Головного управління розвідки України генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів в інтерв’ю Kyiv Post.

За його словами, є люди, які скептично ставляться до наданої Україні допомоги. Але є й ті, хто вважає таку допомогу явно недостатньою.

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Буданов зазначив, що до таких політиків можна зарахувати сенатора Марко Рубіо та спеціального посланника президента США Кіта Келлога.

"Їхня позиція абсолютно чітка – допомога Україні є частиною національних інтересів США. Тому вона повинна продовжуватися і збільшуватися як кількісно, так і якісно", – розповів очільник ГУР.

Коментуючи позицію самого Трампа щодо України, Буданов зазначив, що вона не є ворожою та зазнає змін під впливом обставин або нової інформації.

"Він ніколи не був противником України. Не можна забувати, що перші партії американської зброї ми отримали саме під час його першого терміну. Інша справа, що його позиція має бути не просто проукраїнською, а розумно проамериканською. Він насамперед відстоює інтереси своєї країни. Нам це може подобатися чи ні – але так було, є і буде", – розповів Буданов.

Окремо Буданов підкреслив, що Україна може і повинна впливати на рішення президента США за допомогою дипломатії, через контакти в його колі.

"...саме це вплинуло на еволюцію його позиції щодо допомоги Україні. Останнім часом знайдено баланс між інтересами України та США", – підсумував очільник української розвідки.