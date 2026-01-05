Буданов вошел в состав СНБО – указ Зеленского

Главу ОП включили в персональный состав Совета нацбезопасности и обороны

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский ввел нового руководителя своего Офиса Кирилла Буданова в состав Совета нацбезопасности и обороны. Такой указ был опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, Буданова включили в персональный состав Совета.

Читайте также Буданов возглавил Офис президента – первые выводы и прогнозы

В то же время из состава СНБО вывели Олега Иващенко – бывшего руководителя Службы внешней разведки, который 2 января возглавил Главное управление разведки после Буданова.

Руководитель внешней разведки входит в персональный состав Совета, однако начальник ГУР – нет. Пока что должность руководителя СВР остается вакантной.

Нынешним указом Зеленский внес еще одни изменения в персональный состав СНБО, утвержденный в июле 2025 года.