Буданов вошел в состав СНБО – указ Зеленского
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Президент Владимир Зеленский ввел нового руководителя своего Офиса Кирилла Буданова в состав Совета нацбезопасности и обороны. Такой указ был опубликован на сайте главы государства.
Согласно документу, Буданова включили в персональный состав Совета.
В то же время из состава СНБО вывели Олега Иващенко – бывшего руководителя Службы внешней разведки, который 2 января возглавил Главное управление разведки после Буданова.
Руководитель внешней разведки входит в персональный состав Совета, однако начальник ГУР – нет. Пока что должность руководителя СВР остается вакантной.
Нынешним указом Зеленский внес еще одни изменения в персональный состав СНБО, утвержденный в июле 2025 года.
- Также вечером 5 января, после отставки главы СБУ Малюка, президент принял ряд кадровых решений в спецслужбе. В том числе, Зеленский повысил генерал-майора Поклада до первого заместителя руководителя СБУ.
