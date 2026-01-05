Буданов увійшов до складу РНБО – указ Зеленського
Президент Володимир Зеленський увів нового керівника свого Офісу Кирила Буданова до складу Ради нацбезпеки та оборони. Такий указ було опубліковано на сайті глави держави.
Згідно з документом, Буданова включили до персонального складу Ради.
Водночас зі складу РНБО вивели Олега Іващенка – колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки, який 2 січня очолив Головне управління розвідки після Буданова.
Керівник зовнішньої розвідки входить до персонального складу Ради, однак начальник ГУР – ні. Поки що посада керівника СЗР залишається вакантною.
Нинішнім указом Зеленський вніс ще одні зміни до персонального складу РНБО, затвердженого у липні 2025 року.
- Також ввечері 5 січня, після відставки глави СБУ Малюка, президент ухвалив низку кадрових рішень у спецслужбі. Зокрема, Зеленський підвищив генерал-майора Поклада до першого заступника керівника СБУ.
