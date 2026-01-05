Буданов увійшов до складу РНБО – указ Зеленського

Главу ОП включили до персонального складу Ради нацбезпеки і оборони

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Президент Володимир Зеленський увів нового керівника свого Офісу Кирила Буданова до складу Ради нацбезпеки та оборони. Такий указ було опубліковано на сайті глави держави.

Згідно з документом, Буданова включили до персонального складу Ради.

Водночас зі складу РНБО вивели Олега Іващенка – колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки, який 2 січня очолив Головне управління розвідки після Буданова.

Керівник зовнішньої розвідки входить до персонального складу Ради, однак начальник ГУР – ні. Поки що посада керівника СЗР залишається вакантною.

Нинішнім указом Зеленський вніс ще одні зміни до персонального складу РНБО, затвердженого у липні 2025 року.