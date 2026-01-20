Буданов выразил "осторожный оптимизм" о завершении войны России против Украины

Кирилл Буданов (Фото: ГУР)

Украина с осторожным оптимизмом движется к миру, однако необходимо постоянно прикладывать усилия. Об этом на экономическом форуме в Давосе заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

"Я хочу надеяться, что мы все же на пути к кардинальному решению нашей войны... Мы движемся", – сказал глава ОП.

Он напомнил, что война РФ против Украины – это самое "ужасное и кровавое событие" в Европе со времен Второй мировой войны. Нельзя сказать, будто мир в Украине наступит завтра и это гарантированно. Это на самоме деле не так, а тот, кто это утверждает, – врет.

Но для завершения боевых действий, по словам главы ОП, делается очень много усилий. Как со стороны Украины, так и со стороны США. Успех в ближайшей перспективе зависит во многом в том числе и от позиции Кремля.

"Мы знаем, с кем имеем дело. Осторожный оптимизм – вот слово, которое лучше всего описывает сложившуюся ситуацию", – сказал Буданов.