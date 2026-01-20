Буданов висловив "обережний оптимізм" щодо завершення війни Росії проти України
Україна з обережним оптимізмом рухається до миру, проте необхідно постійно докладати зусиль. Про це на економічному форумі в Давосі заявив глава Офісу президента Кирило Буданов.
"Я хочу сподіватися, що ми все ж таки на шляху до кардинального вирішення нашої війни... Ми рухаємося", – сказав глава ОП.
Він нагадав, що війна РФ проти України – це "найжахливіша і найкривавіша подія" в Європі з часів Другої світової війни. Не можна сказати, нібито мир в Україні настане завтра і це гарантовано. Це насправді не так, а той, хто це стверджує, – бреше.
Але для завершення бойових дій, за словами глави ОП, робиться дуже багато зусиль. Як з боку України, так і з боку США. Успіх у найближчій перспективі залежить багато в чому, зокрема, і від позиції Кремля.
"Ми знаємо, з ким маємо справу. Обережний оптимізм – ось слово, яке найкраще описує ситуацію, що склалася", – сказав Буданов.
- 18 січня повідомлялося, що Україна і США домовилися продовжити переговори на форумі в Давосі.
- 20 січня після чотирьох років бойкоту Росії спецпосланець Путіна прибув на економічний форум у Давос.
