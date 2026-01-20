Буданов висловив "обережний оптимізм" щодо завершення війни Росії проти України

Кирило Буданов (Фото: ГУР)

Україна з обережним оптимізмом рухається до миру, проте необхідно постійно докладати зусиль. Про це на економічному форумі в Давосі заявив глава Офісу президента Кирило Буданов.

"Я хочу сподіватися, що ми все ж таки на шляху до кардинального вирішення нашої війни... Ми рухаємося", – сказав глава ОП.

Він нагадав, що війна РФ проти України – це "найжахливіша і найкривавіша подія" в Європі з часів Другої світової війни. Не можна сказати, нібито мир в Україні настане завтра і це гарантовано. Це насправді не так, а той, хто це стверджує, – бреше.

Але для завершення бойових дій, за словами глави ОП, робиться дуже багато зусиль. Як з боку України, так і з боку США. Успіх у найближчій перспективі залежить багато в чому, зокрема, і від позиції Кремля.

"Ми знаємо, з ким маємо справу. Обережний оптимізм – ось слово, яке найкраще описує ситуацію, що склалася", – сказав Буданов.