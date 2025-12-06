Буданова спросили о тайных переговорах в Абу-Даби: Все из них должны быть в тени

Начальник ГУР заявил относительно переговоров на Ближнем Востоке, что для любых чувствительных процессов нужна тишина

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что "все переговоры должны быть в тени", комментируя информацию о тайных ноябрьских встречах в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом военачальник заявил в комментарии ресурсу РБК-Украина в кулуарах второго военного молитвенного завтрака.

Буданов, которого попросили подтвердить данные о тайных переговорах в Абу-Даби, заявил, что для любых чувствительных процессов необходима тишина.

Читайте также Миссия Кирилла Буданова в Абу-Даби: почему на нее стоит обратить внимание

"Все переговоры должны быть в тени, скажем так. Иначе они не будут успешными. Хочется, не хочется – но мы можем их просто сорвать. Поэтому подождите", – рассказал руководитель ГУР.

Ранее, 25 ноября, собеседники американского медиа Axios заявляли, что украинская делегация во главе с Будановым находилась в Абу-Даби и проводила переговоры как с США, так и с Россией.

Один из собеседников указывал, что главы украинской и российской военной разведки должны были встретиться в ОАЭ по другой теме, однако приезд министра Сухопутных войск Штатов Дэниела Дрисколла изменил первоначальный план и "стал неожиданностью" для сторон.