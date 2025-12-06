Буданова запитали про таємні переговори в Абу-Дабі: Усі перемовини мають бути в тіні

Начальник ГУР заявив стосовно перемовин на Близькому Сході, що для будь-яких чутливих процесів потрібна тиша

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що "усі перемовини мають бути в тіні", коментуючи інформацію про таємні листопадові переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це воєначальник заявив у коментарі ресурсу РБК-Україна у кулуарах другого військового молитовного сніданку.

Буданов, якого попросили підтвердити дані про таємні перемовини в Абу-Дабі, заявив, що для будь-яких чутливих процесів необхідна тиша.

"Усі перемовини мають бути в тіні, скажімо так. Інакше вони не будуть успішними. Хочеться, не хочеться – але ми можемо їх просто зірвати. Тож зачекайте", – розповів керівник ГУР.

Раніше, 25 листопада, співрозмовники американського медіа Axios заявляли, що українська делегація на чолі з Будановим перебувала в Абу-Дабі та проводила переговори як зі США, так і з Росією.

Один зі співбесідників вказував, що глави української та російської військової розвідки мали зустрітися в ОАЕ стосовно іншої теми, однак приїзд міністра Сухопутних військ Штатів Деніела Дрісколла змінив початковий план та "став несподіванкою" для сторін.