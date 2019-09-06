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Будем бороться за свободу слова журналистов - Разумков

Будем бороться за свободу слова журналистов - Разумков - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.09.2019, 06:43

Спикер заверил, что журналистам не будут ограничивать доступ в Верховную Раду

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал отстаивать свободу СМИ в Украине. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"У журналистов есть и будет доступ в кулуары Верховной Рады. За свободу слова, прежде всего, журналистов, мы будем бороться", - отметил Разумков.

  • 9 июля комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады поддержал предложение аппарата Рады создать в парламенте пресс-центр для журналистов на третьем этаже. Однако ни о каком запрете или ограничении доступа журналистов на другие этажи речь не идет, сообщал член комитета, депутат от БПП Дмитрий Лубинец.
  • Решение комитета опубликовано на сайте парламента.

 

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верховная рада кулуары сми Дмитрий Разумков
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