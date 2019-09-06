Будем бороться за свободу слова журналистов - Разумков

Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал отстаивать свободу СМИ в Украине. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"У журналистов есть и будет доступ в кулуары Верховной Рады. За свободу слова, прежде всего, журналистов, мы будем бороться", - отметил Разумков.