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06.02.2019, 20:20

Будем жестко прекращать: Аваков о неофициальной охране кандидатов

Будем жестко прекращать: Аваков о неофициальной охране кандидатов - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В полицию за предоставлением охраны обратились 11 кандидатов в президенты

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Охранять кандидатов в президенты имеют право только Нацполиция и Нацгвардия. Если какие-либо общественные или парамилитарные группировки попытаются взять это на себя, правоохранители будут жестко это прекращать. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Укринформ.

Глава МВД отметил, что правоохранительные ограны предложили каждому кандидату в президенты возможность обратиться в Нацполицию и получить охрану для реализации своих полномочий. На сегодняшний день в полицию за предоставлением охраны обратились 11 кандидатов в президенты.

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Аваков подчеркнул, что в Украине не может быть никаких общественных или парамилитарных группировок, которые брали бы на себя силовые функции государства - такие полномочия принадлежат исключительно Нацполиции и Нацгвардии.

"Ни одна парамилитарная группировка не сможет взять это на себя, мы будем жестко это прекращать. Да, к сожалению, у нас есть случаи, когда группы молодых людей, в той или иной степени организованные, сопровождают туры кандидатов в президенты", - добавил министр.

По его словам, если кандидат в президенты считает, что на него готовится провокация, правоохранители будут сопровождать его гласно или негласно, чтобы обеспечить порядок.

Читайте также: Подкуп избирателей и хулиганство: Аваков дал статистику нарушений

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Теги: выборы-2019, охрана, арсен аваков, кандидат в президенты
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