Будут санкции против России и поддержка Украины. Евросовет сделал заявление

Европейский совет (Фото: x.com/EUCouncil)

Европейский совет обсудил с президентом Владимиром Зеленским войну России против Украины и подтвердил поддержку достижения "всеобъемлющего мира". Об этом сказано в коммюнике по итогам встречи в Брюсселе.

Европейский совет осудил продолжающиеся обстрелы Украины и призвал к прекращению огня. Для достижения этой цели Евросоюз готов усилить санкции против России.

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"Евросовет призывает Россию проявить реальную политическую волю, чтобы прекратить свою агрессивную войну, согласиться на такое прекращение огня и начать содержательные переговоры", – сказано в заявлении.

Также в ЕС настаивают, что необходимо продолжать обмены пленными, вернуть похищенных детей и других незаконно депортированных из России и Беларуси. Европа, в свою очередь, продолжит оказывать Украине военную, финансовую и другую помощь.

"Евросовет призывает государства-члены продолжать наращивать усилия по удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины, в частности, по поставке систем противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, а также крупнокалиберных боеприпасов, чтобы помочь Украине", – сказано в коммьюнике.

Европейский союз вместе с партнерами полон решимости ограничить способность России продолжать вести войну. Поэтому меры против энергетического и финансового сектора, включая "теневой флот", будут продолжаться.

Также в Европе осудили военную поддержку России от Ирана, Беларуси и Северной Кореи. И подтвердили приверженность вступлению Украины в Евросоюз.