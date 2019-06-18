Бухарев: Смешно, когда слышу - "Турчинов не дал команду стрелять"

Владислав Бухарев (скриншот)

В начале войны России против Украины многие командиры в силовых службах и ВСУ "уклонялись от ответственности, не хотели и боялись воевать", оправдывая такое поведение тем, что "руководство не давало приказ стрелять". Об этом censor.net.uа рассказал новый глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев.

"Смешно сейчас слышать, когда кто-то жалуется, что "Турчинов не дал команду стрелять". Все необходимые приказы руководство страны выдало, я свидетель", - заявил он.

Бухарев говорит, что в начале войны в Донбассе на то время и. о. президента Александр Турчинов поставил задачу - "уничтожать террористов, но избегать ущерба для мирных жителей". В то время Бухарев был первым замглавы СБУ.

По словам главы СВР, военнослужащий и не должен ждать приказов, если видит, что враг нападает на страну и граждан. "Родина доверяет нам защиту, и мы обязаны действовать самостоятельно, согласно присяге народу Украины и Конституции. Руководство страны само ждет от военных профессиональных действий, и ответственность на нас", - отметил он.

12 июня Бухарева представили личному составу СВР: сделал это первый помощник президента Сергей Шефир, который является совладельцем студии Квартал 95. Позднее Бухарев раскрыл, что Зеленский сказал, назначив его главой СВР.

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