Бундестаг ответил России: В Киеве нет фашистского режима

Германия ответила на обвинение страны-агрессоры в поддержке "фашистов" в Украине

Юлия Клекнер (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA)

Бундестаг публично обратился к главе Государственной думы России Вячеславу Володину, который накануне обвинил Германию в поддержке "фашистского и террористического режима" в Украине и "создания предпосылок для обострения ситуации".

Спикер Бундестага Юлия Клекнер заявила, что России не удастся запугать Германию и изменить ее внешнеполитическую позицию.

"Я заявляю очень четко: Киеве нет фашистского режима. Думе стоило бы требовать прекращения войны, развязанной президентом Путиным, чтобы украинский народ мог жить в суверенитете, территориальной целостности, мире и свободе. Война России — это жестокая, незаконная агрессия против суверенной Украины. Мы решительно выступаем против всех попыток поменять местами роли виновника и жертвы", – заявила Клекнер.

Спикер также подчеркнула, что постоянные попытки России исказить историю не изменят "историческое самовосприятие и культуру памяти" Германии.

"Любой, кто инструментализирует историю Второй мировой войны для оправдания войны агрессии против своих соседей, нарушает международное право, насмехается над памятью реальных жертв и искажает концепцию освобождения", – сказала она.

Клекнер подчеркнула, что Германию от нацистов освобождали в том числе и украинские военные.

"Я решительно выступаю против любых попыток переосмыслить историю, чтобы легитимизировать сегодняшнее насилие. Мы в Германии твердо стоим на стороне демократии, свободы и самоопределения, против любой империалистической агрессии", – заявила она.