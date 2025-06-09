Бундестаг ответил России: В Киеве нет фашистского режима
Бундестаг публично обратился к главе Государственной думы России Вячеславу Володину, который накануне обвинил Германию в поддержке "фашистского и террористического режима" в Украине и "создания предпосылок для обострения ситуации".
Спикер Бундестага Юлия Клекнер заявила, что России не удастся запугать Германию и изменить ее внешнеполитическую позицию.
"Я заявляю очень четко: Киеве нет фашистского режима. Думе стоило бы требовать прекращения войны, развязанной президентом Путиным, чтобы украинский народ мог жить в суверенитете, территориальной целостности, мире и свободе. Война России — это жестокая, незаконная агрессия против суверенной Украины. Мы решительно выступаем против всех попыток поменять местами роли виновника и жертвы", – заявила Клекнер.
Спикер также подчеркнула, что постоянные попытки России исказить историю не изменят "историческое самовосприятие и культуру памяти" Германии.
"Любой, кто инструментализирует историю Второй мировой войны для оправдания войны агрессии против своих соседей, нарушает международное право, насмехается над памятью реальных жертв и искажает концепцию освобождения", – сказала она.
Клекнер подчеркнула, что Германию от нацистов освобождали в том числе и украинские военные.
"Я решительно выступаю против любых попыток переосмыслить историю, чтобы легитимизировать сегодняшнее насилие. Мы в Германии твердо стоим на стороне демократии, свободы и самоопределения, против любой империалистической агрессии", – заявила она.
- На пресс-конференции 28 мая канцлер Германии Мерц анонсировал расширение военной помощи Украине. Кроме того, он подтвердил, что ограничений для Украины по применению дальнобойного оружия по РФ не будет.
- Украина и Германия 28 мая заключили три оборонных соглашения : о дальнобойном оружии, производстве средств противовоздушной обороны и покупке украинского медицинского оборудования.