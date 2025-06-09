Бундестаг відповів Росії: У Києві немає фашистського режиму

Німеччина відповіла на звинувачення країни-агресорки у підтримці "фашистів" в Україні

Юлія Клекнер (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA)

Бундестаг публічно звернувся до голови Державної думи Росії В'ячеслава Володіна, який напередодні звинуватив Німеччину у підтримці "фашистського й терористичного режиму" в Україні та "створенні передумов до загострення ситуації".

Спікерка Бундестагу Юлія Клекнер заявила, що Росії не вдасться залякати Німеччину та змінити її зовнішньополітичну позицію.

"Я заявляю найчіткіше: у Києві немає фашистського режиму. Думі варто було б вимагати припинення війни, розв'язаної президентом Путіним, щоб український народ міг жити в суверенітеті, територіальній цілісності, мирі та свободі. Війна Росії — це жорстока, незаконна агресія проти суверенної України. Ми рішуче виступаємо проти всіх спроб поміняти місцями ролі винуватця та жертви", – заявила Клекнер.

Спікерка також наголосила, що постійні спроби Росії спотворити історію не змінять "історичне самосприйняття і культуру пам’яті" Німеччини.

"Будь-хто, хто інструменталізує історію Другої світової війни для виправдання війни агресії проти своїх сусідів, порушує міжнародне право, насміхається з пам’яті реальних жертв і спотворює концепцію визволення", – сказала вона.

Клекнер наголосила, що Німеччину від нацистів звільняли, зокрема й українські військові.

"Я рішуче виступаю проти будь-яких спроб переосмислити історію, щоб легітимізувати сьогоднішнє насильство. Ми в Німеччині твердо стоїмо на боці демократії, свободи й самовизначення, проти будь-якої імперіалістичної агресії", – заявила вона.