Бутусов написал, что в Украину не пускают россиян призывного возраста. В ГПСУ опровергли
В Госпогранслужбе опровергли информацию о том, что в Украину запретили въезжать мужчинам-гражданам России призывного возраста. Об этом сообщил LIGA.net спикер ГПСУ Андрей Демченко.
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"Пограничники четко руководствуются нормами законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы", – сказал он.
По словам спикера ГПСУ, ежедневно десятки иностранцев по разным причинам получают отказ во въезде в Украину:
- превышение срока пребывания в нашей стране;
- запрет на въезд;
- отсутствие цели путешествия;
- отсутствие надлежащих документов;
- ограничения.
Демченко добавил, что среди иностранцев, которых не пустили в страну из-за нарушения правил пересечения границы, есть и граждане России.
В ГПСУ подчеркнули, что есть закон, которого должны придерживаться все.
Предшествовал распространению информации пост в Facebook главреда Цензор.нет Юрия Бутусова. Он заявил, что с 10 февраля Украина закрыла границу для всех мужчин призывного возраста с российским паспортом.
- В Госпогранслужбе развернули цех по производству проволочных заграждений, где изготовили около 2000 бухт колючей проволоки – их намерены использовать для возведения ограждения на границе с Беларусью.
- В ближайшие два года Украина должна обустроить "интеллектуальную границу" с Россией и Беларусью - на это потребуется 17 млрд грн.
- Россия отменила блокаду южной части Азовского моря. Об этом сообщила LIGA.net спикер Морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк.
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