Бутусов написал, что в Украину не пускают россиян призывного возраста. В ГПСУ опровергли

В Госпогранслужбе опровергли информацию о том, что в Украину запретили въезжать мужчинам-гражданам России призывного возраста. Об этом сообщил LIGA.net спикер ГПСУ Андрей Демченко.

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"Пограничники четко руководствуются нормами законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы", – сказал он.

По словам спикера ГПСУ, ежедневно десятки иностранцев по разным причинам получают отказ во въезде в Украину:

- превышение срока пребывания в нашей стране;

- запрет на въезд;

- отсутствие цели путешествия;

- отсутствие надлежащих документов;

- ограничения.

Демченко добавил, что среди иностранцев, которых не пустили в страну из-за нарушения правил пересечения границы, есть и граждане России.

В ГПСУ подчеркнули, что есть закон, которого должны придерживаться все.

Предшествовал распространению информации пост в Facebook главреда Цензор.нет Юрия Бутусова. Он заявил, что с 10 февраля Украина закрыла границу для всех мужчин призывного возраста с российским паспортом.

В Госпогранслужбе развернули цех по производству проволочных заграждений, где изготовили около 2000 бухт колючей проволоки – их намерены использовать для возведения ограждения на границе с Беларусью.

В ближайшие два года Украина должна обустроить "интеллектуальную границу" с Россией и Беларусью - на это потребуется 17 млрд грн.

Россия отменила блокаду южной части Азовского моря. Об этом сообщила LIGA.net спикер Морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк.

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Яна Катасонова , Марк Сировой

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