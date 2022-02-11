В Морской охране подтвердили: Россия отменила блокаду юга Азовского моря

Россия отменила блокаду южной части Азовского моря. Об этом сообщила LIGA.net спикер Морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк.

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"У нас есть информация от Госгидрографии о том, что отменено сообщение о перекрытии южной части Азовского моря", – сказала она.

На уточняющий вопрос, отменила ли Россия блокаду Черного моря, спикер ответила отрицательного. "Другой информации (кроме отмены блокады южной части Азова., – Ред.) у нас нет", – сказала Гуменюк.

LIGA.net также направила запрос в Госгидрографии.

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Марк Сировой

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