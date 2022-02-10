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США: Блокада Черного и Азовского морей – экономическая война России против Украины

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 20:40
США: Блокада Черного и Азовского морей – экономическая война России против Украины - Фото
Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин (Скриншот видео)

Перекрытие Россией акваторий Черного и Азовского морей является продолжением ее экономической войны против Украины. Об этом заявило посольство США в Украине в Twitter.

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Как заявили в американском посольстве, Россия под предлогом военных учений ограничивает морской суверенитет Украины.

"Российская экономическая война против Украины продолжается. Под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, ограничивает свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует морским перевозкам, необходимым для экономики Украины", – говорится в заявлении посольства.

США: Блокада Черного и Азовского морей – экономическая война России против Украины
  • 9 февраля BlackSeaNews сообщил, что Россия планирует с 13 по 19 февраля перекрыть обширные районы Черного и Азовского морей якобы для ракетных и артиллерийских учений. Никаких коридоров для прохода торговых судов при этом не предусмотрено – такого не было за последние восемь лет. 
  • Сегодня командование ВМС Украины заявило, что действия России являются очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море, но Военно-морские силы готовы к любым сценариям и провокациям.
  • МИД выразил протест из-за беспрецедентной блокады морей и заявил, что Украина вместе с партнерами будет искать ответ на такие агрессивные действия РФ.

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Наталия Медведева
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