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Госпогранслужба хочет отгородиться от Беларуси: готово 2000 бухт колючей проволоки – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2022, 17:15
Фото - Госпогранслужба
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В Черкасской области пограничники развернули цех по производству проволочных заграждений, где изготовили около 2000 бухт колючей проволоки – их намерены использовать для возведения ограждения на границе с Беларусью. Об этом пишет Госпогранслужба.

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"На сегодняшний день в развернутом производстве установлены три линии, которые позволяют производить проволочные заграждения типа "Егоза" и сетку рабицу. Также создан необходимый штат группы обеспечения, который работает посменно", – глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко во время посещения цеха.

По его словам, граница сейчас требует надлежащего обустройства – учитывая "современные вызовы и угрозы". В таких инженерных конструкциях используют колючую проволоку, поэтому Госпогранслужба начала производить ее самостоятельно.

ГПС для производства "Егозы" за бюджетные средства купила около 300 тонн сырья, 200 тонн материалов пограничники получили от организаций. Готовую продукцию будут использовать "на направлениях, требующих первоочередного обустройства".

Фото – Госпогранслужба

Фото – Госпогранслужба

Фото – Госпогранслужба
  • 18 августа 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие ряд решений СНБО: о военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными странами, о защите госграницы и реформировании медицинской системы.
  • 6 сентября МВД сообщало, что обустройства требует около 4500 км украинской сухопутной границы. Приоритет при строительстве – участки границ с РФ, Беларусью и Молдовой.
  • В ближайшие два года Украина должна обустроить "интеллектуальную границу" с Россией и Беларусью - на это потребуется 17 млрд гривень.

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Яна Катасонова
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граница пограничники госпогранслужба колючая проволока ГПС ограждение
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