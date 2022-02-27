Бутусов описал обстановку на фронте 27 февраля. Четвертый день войны

Журналист Юрий Бутусов рассказал о ситуации на фронте по состоянию на 17:00 27 февраля.

"1. Вооруженные силы Украины остановили наступление российских войск на всех направлениях. Украинская армия прочно удерживает все крупнейшие города Украины.

2. Киев. Ситуация стабилизирована. Наши войска прочно удерживают столицу Украины и все ближние подступы. Армейские бригады усилены отрядами территориальной обороны. Никакой угрозы быстрых прорывов нет, российские войска не имеют никаких шансов быстро взять город.

3. Харьков. Утренняя атака российского спецназа и мотострелков полностью разгромлена. Россияне понесли большие потери убитыми и пленными, уничтожено и захвачено не менее 8 бронеавтомобилей. Начинается массовая сдача в плен российских военнослужащих, деморализованных большими потерями. Сегодня после провальной атаки сдалось сразу 5 солдат 25 мотострелковой бригады ВС РФ. Харьков полностью под нашим надежным контролем.

В результате больших потерь российские войска были вынуждены отступить на восточных подступах к Харькову, отход местами превратился в бегство. Брошено множество исправной боевой техники, включая танки Т-80, САУ 2С3 "Акация", ЗРПК 2С6 "Тунгуска", бронеавтомобили и вспомогательную технику различных типов.

4. Остановлено наступление российских войск на Николаев, город защищен. Удержание портов и направления на Одессу имеет для нас ключевое значение.

5. Наши войска прочно удерживают фронт на Донбассе. Тактический отход на Луганском направлении прошел организованно, фронт стабилизирован.

Фронт от Попасной до Докучаевска удерживается прочно, здесь мы не отошли ни на шаг, наши войска действуют активно, любые видимые цели теперь накрывают огнем без всяких ограничений.

Остановлено наступление российских войск на Волноваху и Мариуполь.

53 бригада продолжает оборонять Волноваху, несмотря на сильнейшее давление врага и продвижение противника в районе Докучаевск-Волноваха. Здесь основное направление действий первого корпуса ВС РФ. Они пытаются продавить нашу оборону своими силами и полностью окружить Мариуполь.

Активно обороняют Мариуполь наши морпехи и полк Нацгвардии, который все мы знаем. По ним с первого дня бьет артиллерия и авиация, но он удерживает позиции по всему периметру обороны вокруг города. Командир полка дал приказ каждому воину вести бой до конца. Российские войска вошли в Бердянск, но их остановили там активные действия боевых групп полка Нацгвардии.

6. В целом наибольшее беспокойство вызывает сейчас обстановка в Запорожской и Херсонской областях, а также в районе Волновахи. Критической обстановки нет, но здесь необходимо усиление.

7. Российская армия в контактных боях в целом показывает довольно низкую боеспособность, сдаются в плен военнослужащие на всех направлениях, включая спецназовцев, старший по званию – майор, командир танкового батальона.

8. Россия продолжает наносить удары по нашим воинским частям. Угроза расширения воздушных атак сохраняется.

Выводы:

1. Российское вторжение в Украину остановлено. И это произошло благодаря героическому сопротивлению всего украинского народа, потрясающей мотивации и храбрости украинской армии, которая вступила в бой, несмотря на колоссальное превосходства врага в боевой технике и в численности.

2. Во всех областях избыток добровольцев для пополнения воинских частей и территориальной обороны. Людей, отличных, мотивированных бойцов, у нас больше, чем оружия. Но проблема вооружения решается благодаря поставкам наших западных союзников. Особенно важны поставки Турцией Байрактаров, которые эффективно бьют российских агрессоров и дают точную информацию.

3. Обороноспособность Украины за четыре дня возросла. Вся экономика страны и большая часть активного населения вовлечены в оборону Украины, обеспечение армии значительно улучшено.

4. Спецслужбы НАТО обеспечивают Украину полной разведывательной информацией.

5. Оккупанты боятся продолжать наступление и выпрашивают у Украины мирные переговоры.

6. Благодаря беспримерному в современной истории сопротивлению, Украина имеет сильнейшие позиции для мирных переговоров и для окончательного разгрома Путина на дипломатическом фронте.

7. Украина полностью выиграла информационную войну в мире, на всех платформах. Все медиа освещают войну с позиций Украины, Россия вызывает всеобщую ненависть и возмущение.

8. Политическая ситуация в мире благодаря сопротивлению радикально изменилась. Теперь наше вступление в Евросоюз и в НАТО не выглядит утопией, а может стать вполне конкретным планом.

9. Весь мир, глядя на противостояние Давида и Голиафа, сплотился вокруг поддержки Украины. Каждый день нашего сопротивления – это день окончательного разгрома агрессоров.

Поэтому переговоры возможны, но только когда Путин выполнит наши условия:

1. Немедленный вывод войск – в Россию или в землю.

2. Выплата компенсаций за нанесенный ущерб в полном объеме, определенном Украиной в международных судах.

3. Выдача всех пленных и заложников из российских тюрем за все восемь лет войны.

4. Полный вывод российских войск со всех оккупированных территорий Донбасса и из Крыма.

5. Демилитаризация и денацификация России."

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Наталия Медведева

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