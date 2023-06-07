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Бутыль воды за 238 грн в Кривом Роге – фейк. Но те, кто наживаются, будут наказаны – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 11:29
Бутыль воды за 238 грн в Кривом Роге – фейк. Но те, кто наживаются, будут наказаны – ОВА - Фото
Сергей Лысак (Фото: Днепропетровская ОВА)

6 июня после подрыва Каховской ГЭС в сети появились фото бутылей с водой за 238 грн, которые якобы продают в магазинах Кривого Рога. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что это фейк.

Он призвал не доверять российской пропаганде и не паниковать.

Фейковое фото из соцсетей

По словам Лысака, ОВА со вчерашнего дня мониторит цены на воду.

"Вывод – они не изменились критически", – написал он, добавив реальные фото из криворожских магазинов.

Фото: Сергей Лысак

Глава ОВА добавил, что были зафиксированы "единичные случаи, когда предприниматели накручивали стоимость", однако заявил, что "с ними будет проведена работа".

Фото: Сергей Лысак

В настоящее время область полностью снабжена питьевой водой, ажиотажа в магазинах не наблюдается, резюмировал Лысак.

Читайте также: Власти Днепра и Кривого Рога — горожанам о последствиях подрыва ГЭС: Не паникуйте, вода есть

Милана Головань
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