Бутыль воды за 238 грн в Кривом Роге – фейк. Но те, кто наживаются, будут наказаны – ОВА
6 июня после подрыва Каховской ГЭС в сети появились фото бутылей с водой за 238 грн, которые якобы продают в магазинах Кривого Рога. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что это фейк.
Он призвал не доверять российской пропаганде и не паниковать.
По словам Лысака, ОВА со вчерашнего дня мониторит цены на воду.
"Вывод – они не изменились критически", – написал он, добавив реальные фото из криворожских магазинов.
Глава ОВА добавил, что были зафиксированы "единичные случаи, когда предприниматели накручивали стоимость", однако заявил, что "с ними будет проведена работа".
В настоящее время область полностью снабжена питьевой водой, ажиотажа в магазинах не наблюдается, резюмировал Лысак.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию.
- Премьер Шмыгаль предупредил об угрозе подтопления до 80 населенных пунктов.
Читайте также: Власти Днепра и Кривого Рога — горожанам о последствиях подрыва ГЭС: Не паникуйте, вода есть
Комментарии