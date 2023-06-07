Бутыль воды за 238 грн в Кривом Роге – фейк. Но те, кто наживаются, будут наказаны – ОВА

6 июня после подрыва Каховской ГЭС в сети появились фото бутылей с водой за 238 грн, которые якобы продают в магазинах Кривого Рога. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что это фейк.

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Он призвал не доверять российской пропаганде и не паниковать.

По словам Лысака, ОВА со вчерашнего дня мониторит цены на воду.

"Вывод – они не изменились критически", – написал он, добавив реальные фото из криворожских магазинов.

Глава ОВА добавил, что были зафиксированы "единичные случаи, когда предприниматели накручивали стоимость", однако заявил, что "с ними будет проведена работа".

В настоящее время область полностью снабжена питьевой водой, ажиотажа в магазинах не наблюдается, резюмировал Лысак.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

Премьер Шмыгаль предупредил об угрозе подтопления до 80 населенных пунктов.

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