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Бутиль води за 238 грн у Кривому Розі – фейк. Але ті, хто наживаються, будуть покарані – ОВА

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 11:29
Бутиль води за 238 грн у Кривому Розі – фейк. Але ті, хто наживаються, будуть покарані – ОВА - Фото
Сергій Лисак (Фото: Дніпропетровська ОВА)

6 червня після підриву Каховської ГЕС у мережі з'явилися фото бутлів з водою за 238 грн, які начебто продають у магазинах Кривого Рогу. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що це фейк.

Він закликав не довіряти російській пропаганді та не панікувати.

Фейкове фото із соцмереж

За словами Лисака, ОВА відучора моніторить ціни на воду. 

"Висновок – вони не змінилися критично", – написав він, додавши реальні фото з криворізьких магазинів.

Фото: Сергій Лисак

Глава ОВА додав, що були зафіксовані "поодинокі випадки, коли підприємці накручували вартість", проте заявив, що "з ними буде проведена робота".

Фото: Сергій Лисак

Наразі область повністю забезпечена питною водою, ажіотажу в магазинах не спостерігається, резюмував Лисак.

Читайте також: Влада Дніпра та Кривого Рогу — містянам про наслідки підриву ГЕС: Не панікуйте, вода є

Мілана Головань
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