Бутиль води за 238 грн у Кривому Розі – фейк. Але ті, хто наживаються, будуть покарані – ОВА

6 червня після підриву Каховської ГЕС у мережі з'явилися фото бутлів з водою за 238 грн, які начебто продають у магазинах Кривого Рогу. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що це фейк.

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Він закликав не довіряти російській пропаганді та не панікувати.

За словами Лисака, ОВА відучора моніторить ціни на воду.

"Висновок – вони не змінилися критично", – написав він, додавши реальні фото з криворізьких магазинів.

Глава ОВА додав, що були зафіксовані "поодинокі випадки, коли підприємці накручували вартість", проте заявив, що "з ними буде проведена робота".

Наразі область повністю забезпечена питною водою, ажіотажу в магазинах не спостерігається, резюмував Лисак.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

Прем'єр Шмигаль попередив про загрозу підтоплення до 80 населених пунктів.

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