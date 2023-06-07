Бутиль води за 238 грн у Кривому Розі – фейк. Але ті, хто наживаються, будуть покарані – ОВА
6 червня після підриву Каховської ГЕС у мережі з'явилися фото бутлів з водою за 238 грн, які начебто продають у магазинах Кривого Рогу. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що це фейк.
Він закликав не довіряти російській пропаганді та не панікувати.
За словами Лисака, ОВА відучора моніторить ціни на воду.
"Висновок – вони не змінилися критично", – написав він, додавши реальні фото з криворізьких магазинів.
Глава ОВА додав, що були зафіксовані "поодинокі випадки, коли підприємці накручували вартість", проте заявив, що "з ними буде проведена робота".
Наразі область повністю забезпечена питною водою, ажіотажу в магазинах не спостерігається, резюмував Лисак.
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