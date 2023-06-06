Мери Дніпра та Кривого Рогу — містянам про наслідки підриву ГЕС: Не панікуйте, вода є
Мери Дніпра та Кривого Рогу Борис Філатов та Олександр Вілкул закликали містян "припинити паніку" та запевнили, що підрив Каховської ГЕС не вплине на водопостачання. Відповідні дописи вони опублікували у Telegram.
За словами голів міст, мешканці Кривого Рогу та Дніпра почали панікувати та робити запаси води.
"Криворіжці припиніть паніку. Я ж написав – вода буде. Забір води в останні 5 годин збільшився у 2 рази – всі набирають ванни та інші ємкості. Не витримує автоматика насосів, постійно вибиває. Через це частина насосів не працює", – написав Вілкул.
Філатов проінформував, що підрив на Каховському водосховищі не має впливу на водопостачання міста.
"Зараз Дніпроміськводоканал готує технічний звіт для територіальної громади. Прошу заспокоїтись та припинити паніку", – повідомив він, закликавши містян слідкувати за повідомленнями міськради та ВЦА.
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