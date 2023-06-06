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Мери Дніпра та Кривого Рогу — містянам про наслідки підриву ГЕС: Не панікуйте, вода є

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 11:43
Мери Дніпра та Кривого Рогу — містянам про наслідки підриву ГЕС: Не панікуйте, вода є - Фото
Підтоплена Нова Каховка (скриншот)

Мери Дніпра та Кривого Рогу Борис Філатов та Олександр Вілкул закликали містян "припинити паніку" та запевнили, що підрив Каховської ГЕС не вплине на водопостачання. Відповідні дописи вони опублікували у Telegram.

За словами голів міст, мешканці Кривого Рогу та Дніпра почали панікувати та робити запаси води.

"Криворіжці припиніть паніку. Я ж написав – вода буде. Забір води в останні 5 годин збільшився у 2 рази – всі набирають ванни та інші ємкості. Не витримує автоматика насосів, постійно вибиває. Через це частина насосів не працює", – написав Вілкул.

Філатов проінформував, що підрив на Каховському водосховищі не має впливу на водопостачання міста.

"Зараз Дніпроміськводоканал готує технічний звіт для територіальної громади. Прошу заспокоїтись та припинити паніку", – повідомив він, закликавши містян слідкувати за повідомленнями міськради та ВЦА.

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Мілана Головань
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