Мэры Днепра и Кривого Рога — горожанам о последствиях подрыва ГЭС: Не паникуйте, вода есть
Мэры Днепра и Кривого Рога Борис Филатов и Александр Вилкул призвали горожан "прекратить панику" и заверили, что подрыв Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение. Соответствующие сообщения они опубликовали в Telegram.
По словам глав городов, жители Кривого Рога и Днепра начали паниковать и делать запасы воды.
"Криворожцы прекратите панику. Я же написал – вода будет. Забор воды в последние 5 часов увеличился в 2 раза – все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, постоянно выбивает. Поэтому часть насосов не работает", – написал Вилкул.
Филатов проинформировал, что подрыв на Каховском водохранилище не влияет на водоснабжение города.
"Сейчас Днепрогорводоканал готовит технический отчет для территориального общества. Прошу успокоиться и прекратить панику", – сообщил он, призвав горожан следить за сообщениями горсовета и ВГА.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- Вооруженные Силы Украины сообщили, что "более сложная ситуация будет на левом берегу, он ниже".
- По данным главы Херсонского облсовета Самойленко, пик подтопления города "ожидается до 11:00".
- Премьер Шмыгаль предупредил об угрозе подтопления в 80 населенных пунктов.
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