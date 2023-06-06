UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мэры Днепра и Кривого Рога — горожанам о последствиях подрыва ГЭС: Не паникуйте, вода есть

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 11:43
Мэры Днепра и Кривого Рога — горожанам о последствиях подрыва ГЭС: Не паникуйте, вода есть - Фото
Подтопленная Новая Каховка (скриншот)

Мэры Днепра и Кривого Рога Борис Филатов и Александр Вилкул призвали горожан "прекратить панику" и заверили, что подрыв Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение. Соответствующие сообщения они опубликовали в Telegram.

По словам глав городов, жители Кривого Рога и Днепра начали паниковать и делать запасы воды.

"Криворожцы прекратите панику. Я же написал – вода будет. Забор воды в последние 5 часов увеличился в 2 раза – все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, постоянно выбивает. Поэтому часть насосов не работает", – написал Вилкул.

Филатов проинформировал, что подрыв на Каховском водохранилище не влияет на водоснабжение города.

"Сейчас Днепрогорводоканал готовит технический отчет для территориального общества. Прошу успокоиться и прекратить панику", – сообщил он, призвав горожан следить за сообщениями горсовета и ВГА.

Читайте также: Россия подорвала Каховскую ГЭС — ООН тем временем обучает в Twitter русскому языку: скриншот

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаборис филатовалександр вилкулкаховская гэстерактводоснабжениеднепркривой рог
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 