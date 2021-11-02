Бюджет, исправление закона об олигархах и внеочередное заседание: повестка Рады на сегодня

Сегодня Верховная Рада планирует завершить рассмотрение бюджета на 2022 год в первом чтении, устранить несогласования в законе об олигархах и провести внеочередное заседание. Повестка опубликована на официальном сайте парламента.

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Рада продолжит рассматривать поправки к проекту бюджета на 2022 год в первом чтении. Осталось рассмотреть более 300 поправок.

Если останется время, Рада планирует устранить неточности и несогласование в законопроектах:

– №2203, об ограничении совместной работы близких лиц;

– №5459-1, о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции;

– №5599, о предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с влиянием олигархов.

После этого Рада может рассмотреть изменения в ряд постановлений о награждении парламента в сферах образования и науки, а также законопроект №3959-1 об изменениях в законодательстве, касающихся начала деятельности Бюро экономической безопасности.

В 16:00 планируется начать внеочередное заседание, созванное по предложению президента Владимира Зеленского.

Среди законопроектов, которые планируется на нем рассмотреть:

– №5630, об упрощенном получении гражданства Украины теми, кто защищал ее территориальную целостность;

– №5719, об учете акцизного налога на розничную торговлю табачными изделиями;

– №6121, о регистрации лекарств под обязательство, которое позволит использовать новые лекарства от коронавируса, находящиеся на последних стадиях испытаний;

– №6154, постановление о доступе в Раду только при наличии ковид-сертификата, негативного теста на коронавирус или справки о перенесенном COVID-19;

– №6084, об уголовной ответственности за подделку документов о профилактической вакцинации;

– №5873, о трансформации госмедучреждений в государственные некоммерческие предприятия;

– №5253-1, об усовершенствовании правового регулирования финансирования политических партий, и другие.

6 октября 2021-го глава комитета Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий инициировал принятие постановления о введении COVID-ограничений для посетителей парламента.

Денис Юдин

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