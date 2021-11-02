Бюджет, исправление закона об олигархах и внеочередное заседание: повестка Рады на сегодня
Сегодня Верховная Рада планирует завершить рассмотрение бюджета на 2022 год в первом чтении, устранить несогласования в законе об олигархах и провести внеочередное заседание. Повестка опубликована на официальном сайте парламента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Рада продолжит рассматривать поправки к проекту бюджета на 2022 год в первом чтении. Осталось рассмотреть более 300 поправок.
Если останется время, Рада планирует устранить неточности и несогласование в законопроектах:
– №2203, об ограничении совместной работы близких лиц;
– №5459-1, о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции;
– №5599, о предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с влиянием олигархов.
После этого Рада может рассмотреть изменения в ряд постановлений о награждении парламента в сферах образования и науки, а также законопроект №3959-1 об изменениях в законодательстве, касающихся начала деятельности Бюро экономической безопасности.
В 16:00 планируется начать внеочередное заседание, созванное по предложению президента Владимира Зеленского.
Среди законопроектов, которые планируется на нем рассмотреть:
– №5630, об упрощенном получении гражданства Украины теми, кто защищал ее территориальную целостность;
– №5719, об учете акцизного налога на розничную торговлю табачными изделиями;
– №6121, о регистрации лекарств под обязательство, которое позволит использовать новые лекарства от коронавируса, находящиеся на последних стадиях испытаний;
– №6154, постановление о доступе в Раду только при наличии ковид-сертификата, негативного теста на коронавирус или справки о перенесенном COVID-19;
– №6084, об уголовной ответственности за подделку документов о профилактической вакцинации;
– №5873, о трансформации госмедучреждений в государственные некоммерческие предприятия;
– №5253-1, об усовершенствовании правового регулирования финансирования политических партий, и другие.
- 6 октября 2021-го глава комитета Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий инициировал принятие постановления о введении COVID-ограничений для посетителей парламента.
Комментарии