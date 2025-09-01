Бывший советник Трампа: Шансы на мир в Украине сейчас хуже, чем были до встречи на Аляске

Дональд Трамп и Джон Болтон (Фото: EPA)

Вероятность прекращения российско-украинской войны сегодня ниже, чем была до встречи президента США. Дональд Трамп с российским диктатором Владимиром Путиным в Анкоридже. Такое мнение высказал бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Sky News.

Болтон заявил, что Путин полностью избежал наказания за агрессию против Украины.

"Путин буквально избежал наказания за убийство. Что бы он ни сказал Трампу на Аляске, он просто игнорирует это – усиливая атаки на гражданские объекты в Украине, не сокращая военных усилий России, не делая никаких уступок", – заявил бывший советник президента США.

Он считает, что в результате шансы на мир в Украине значительно уменьшились.

"Я думаю, что шансы на мир в Украине сейчас, вероятно, хуже, чем были до саммита на Аляске. Я думаю, что все рушится", – сказал Болтон.

Бывший советник добавил, что, по его мнению, президент США был унижен российским диктатором.

"Я не думаю, что он [Трамп] это осознает, но Путин считает, что старая магия вернулась, что его подготовка в КГБ позволила ему снова обмануть Трампа", – сказал Болтон.