Колишній радник Трампа: Шанси на мир в Україні зараз гірші, ніж були до зустрічі на Алясці
Ймовірність припинення російсько-української війни сьогодні нижча, ніж була до зустрічі президента США Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним в Анкориджі. Таку думку висловив колишній радник Трампа із національної безпеки Джон Болтон в інтерв'ю Sky News.
Болтон заявив, що Путін повністю уникнув покарання за агресію проти України.
"Путін буквально уникнув покарання за вбивство. Що б він не сказав Трампу на Алясці, він це просто ігнорує – посилюючи атаки на цивільні цілі в Україні, не зменшуючи військових зусиль Росії, не йдучи на жодні поступки", – сказав ексрадник президента США.
Він вважає, що відтак шанси на мир в Україні значно зменшилися.
"Я думаю, що шанси на мир в Україні зараз, ймовірно, гірші, ніж були до саміту на Алясці. Я думаю, що все руйнується", – сказав Болтон
Ексрадник додав, що, на його думку, президент США був принижений російським диктатором
"Не думаю, що він [Трамп] це усвідомлює, але Путін вважає, що стара магія повернулася, що його підготовка в КДБ дозволила йому знову обдурити Трампа", – сказав Болтон.
- Раніше Болтон заявляв, що після зустрічі на Алясці Путін досяг ключової мети щодо відновлення відносин, тоді як керівник Штатів отримав лише перспективу подальших розмов.
