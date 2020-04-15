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Бывший первый зам Баканова стал советником Авакова - источник

Бывший первый зам Баканова стал советником Авакова - источник - Фото
Владислав Бухарев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.04.2020, 20:45

Бывший первый заместитель главы СБУ, уволенный с этой должности указом президента в ноябре 2019 года, стал советником главы МВД

Экс-заместитель главы Службы безопасности Украины Владислав Бухарев назначен советником министра внутренних дел Арсена Авакова. Эту информацию подтвердил корреспонденту LIGA.net источник в МВД.

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Бухарев - нардеп VIII созыва Рады от Батькивщины. Воинское звание — генерал-лейтенант. Спецзвание — генерал-лейтенант налоговой милиции. Был членом комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. 25 декабря 2018-го включен в санкционный список РФ.

  • 11 июня 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Бухарева главой Службы внешней разведки, чем вызвал немалый скандал из-за того, что чиновник ранее получил медаль ФСБ. По словам самого Бухарева, его наградили 10 лет назад за участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу.
  • 12 сентября Зеленский уволил Бухарева с должности главы СВР и назначил первым заместителем главы СБУ Ивана Баканова.
  • 8 ноября Зеленский уволил Бухарева с должности первого замглавы СБУ и вывел из состава СНБО.
  • Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснил, что у Бухарева с Бакановым были постоянные конфликты.

Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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