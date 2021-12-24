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Нардеп Шевченко заявил, что на него завели дело "за русский мир". СБУ и ОГП говорят – фейк

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2021, 12:57
Нардеп Шевченко заявил, что на него завели дело
Евгений Шевченко (скриншот из видео телеканала НАШ)

Исключенный из фракции Слуга народа скандальный нардеп Евгений Шевченко заявил в Facebook, что "СБУ открыло по мне дело" по статье о госизмене. Служба безопасности Украины ответила, что никакого уголовного производства по нему не открывала.

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"В настоящее время следователи Службы безопасности Украины не начинали уголовных производств в отношении народного депутата Украины Евгения Шевченко по ст. 111 Уголовного кодекса", – сказано в сообщении пресс-службы СБУ.

СБУ указала, что досудебное расследование против нардепа может начать только генпрокурор или и.о. генпрокурора.

Офис генерального прокурора также ответил за запрос LIGA.net, что "не начинал уголовного производства по этому народному депутату по факту совершения государственной измены".

Скриншот из Facebook Евгения Шевченко

Шевченко попал в Раду по избирательному округу №76 (Запорожье) как выдвиженец партии Слуга народа. Был доверенным лицом Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года. 

20 апреля встретился в Минске с диктатором Беларуси Александром Лукашенко, в поддержку которого неоднократно высказывался. Встреча вызвала скандал, который привел к исключению Шевченко из фракции

Шевченко заявил, что рад решению фракции и не будет менять позицию "в угоду некоторым политикам". Он назвал Беларусь стратегическим партнером Украины, а Лукашенко – "президентом Беларуси". Бывших коллег по фракции Шевченко назвал "соросятами" и заявил, что они "угробят страну и президента".

Читайте также: Разбор | "Вендетта Зеленского". Порошенко подозревают в госизмене вместе с Медведчуком. Детали дела

 

Сергей Бережной
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Служба безопасности Украины фейк пропаганда дезинформация народный депутат государственная измена евгений шевченко офис генерального прокурора
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