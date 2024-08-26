Чаще всего военные аэродромы РФ в 2024 году атаковали дроны военной разведки – Molfar

Более 15% атак по российской авиационной инфраструктуре совершено неизвестными силами или подразделениями, отметили аналитики

Главное управление разведки (Фото: Офис президента)

С начала 2024 года российские авиабазы и военные аэродромы подверглись по меньшей мере 40 атакам, большинство из них осуществили в результате операций Главного управления разведки Министерства обороны. Об этом говорится в исследовании OSINT-агентства Molfar.

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По данным аналитиков, с марта до августа на авиабазы агрессора на территории РФ совершено 35 атак, еще пять – на военные аэродромы во временно оккупированном Крыму.

Специалисты Molfar установили, что более 30% ударов по аэродромам были нанесены дронами-камикадзе ГУР. Еще 15% атак на счету Службы безопасности Украины. Также удары по аэродромам оккупантов осуществляли Воздушные силы ВСУ, бойцы Сил специальных операций и Военно-морские силы.

Более 15% атак по российской авиационной инфраструктуре совершено неизвестными силами или подразделениями, говорится в исследовании.

СПРАВКА. Molfar – сообщество OSINT, насчитывающее 35 аналитиков и более 200 волонтеров, занимающихся идентификацией военных преступников, опровержением российской пропаганды, расследованием военных преступлений, сбором полного архива событий полномасштабной войны в Украине.

Инфографика: Molfar

Инфографика: Molfar

В ночь на 14 августа дроны СБУ и Сил обороны совершили наибольшую атаку на российские военные аэродромы за всю войну: взрывы раздавались на четырех аэродромах оккупантов.

16 августа ГУР атаковало российскую авиабазу "Саваслейка". В результате удара были уничтожены три и повреждены пять российских самолетов.

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