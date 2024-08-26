Найчастіше військові аеродроми РФ у 2024 році атакували дрони воєнної розвідки – Molfar

Понад 15% атак по російській авіаційній інфраструктурі здійснено невідомими силами або підрозділами, зазначили аналітики

Головне управління розвідки (Фото: Офіс президента)

Від початку 2024 року російські авіабази та військові аеродроми зазнали щонайменше 40 атак, більшість із них було завдано внаслідок операцій Головного управління розвідки Міністерства оборони. Про це йдеться в дослідженні OSINT-агенції Molfar.

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За даними аналітиків, з березня до серпня на авіабази агресора на території РФ здійснено 35 атак, ще п’ять – на військові аеродроми в тимчасово окупованому Криму.

Фахівці Molfar встановили, що понад 30% ударів по аеродромах було завдано дронами-камікадзе ГУР. Ще 15% атак на рахунку Служби безпеки України. Також удари по аеродромах окупантів здійснювали Повітряні сили ЗСУ, бійці Сил спеціальних операцій та Військово-морські сили.

Понад 15% атак по російській авіаційній інфраструктурі здійснено невідомими силами або підрозділами, йдеться у дослідженні.

ДОВІДКА. Molfar – спільнота OSINT, що налічує 35 аналітиків та понад 200 волонтерів, котрі займаються ідентифікацією військових злочинців, спростуванням російської пропаганди, розслідуванням воєнних злочинів, збиранням повного архіву подій повномасштабної війни в Україні.

Інфографіка: Molfar

Інфографіка: Molfar

У ніч проти 14 серпня дрони СБУ та Сил оборони здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну: вибухи лунали на чотирьох летовищах окупантів.

16 серпня ГУР атакувало російську авіабазу "Саваслейка". Унаслідок удару було знищено три та пошкоджено п'ять російських літаків.

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