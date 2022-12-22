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Часов Яр. Армия России ударила из РСЗО, один погибший, двое раненых

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 13:41
Часов Яр. Армия России ударила из РСЗО, один погибший, двое раненых - Фото
РСЗО "Град" армии РФ (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты нанесли удар из реактивных систем залпового огня по Часовому Яру в Донецкой области. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его словам, противник использовал РСЗО для ударов по городу — погиб один человек, еще два получили ранения. 

Были повреждены многоквартирные дома.

На месте ударов работают экстренные службы. 

Часов Яр расположен недалеко от Бахмута, который сегодня является самой горячей точкой войны России против Украины.

Читайте также: "Максимум до 5 км". Сырский о продвижении армии России под Бахмутом за несколько месяцев 

Дмитро Гриниченко
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Часов Яр Донецкая область война обстрелы офис президента
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