Часов Яр. Армия России ударила из РСЗО, один погибший, двое раненых

Российские оккупанты нанесли удар из реактивных систем залпового огня по Часовому Яру в Донецкой области. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, противник использовал РСЗО для ударов по городу — погиб один человек, еще два получили ранения.

Были повреждены многоквартирные дома.

На месте ударов работают экстренные службы.

Часов Яр расположен недалеко от Бахмута, который сегодня является самой горячей точкой войны России против Украины.

Читайте также: "Максимум до 5 км". Сырский о продвижении армии России под Бахмутом за несколько месяцев

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.