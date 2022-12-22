Часов Яр. Армия России ударила из РСЗО, один погибший, двое раненых
22.12.2022, 13:41
РСЗО "Град" армии РФ (Фото: ресурс оккупантов)
Российские оккупанты нанесли удар из реактивных систем залпового огня по Часовому Яру в Донецкой области. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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По его словам, противник использовал РСЗО для ударов по городу — погиб один человек, еще два получили ранения.
Были повреждены многоквартирные дома.
На месте ударов работают экстренные службы.
Часов Яр расположен недалеко от Бахмута, который сегодня является самой горячей точкой войны России против Украины.
- 20 декабря президент Зеленский посетил Бахмут, наградив его защитников.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но ВСУ отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе, заявляли в Восточной группировке войск.
- Недавно ВСУ отбили атаки российских оккупантов в более 15 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей за сутки.
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