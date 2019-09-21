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Часть украинской делегации все же поедет на сессию ПАСЕ

Часть украинской делегации все же поедет на сессию ПАСЕ - Фото
Фото: EPA
21.09.2019, 14:20

Ранее нардеп от Слуги народа Богдан Яременко заявил, что новый состав делегации не будет представлять Украину на ближайшем заседании ПАСЕ

На осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поедет часть представителей украинской делегации. Об этом в Facebook сообщил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко

"Украина не подает свой новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, которая стартует 30 сентября. Таким образом действующим остается старый состав делегации. Это серьезный дипломатический сигнал, демонстрирующий реакцию страны на возвращение в ПАСЕ российской делегации без санкций", - заявил нардеп.

"Представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины", - добавил Гончаренко. 

Гончаренко отдельно уточнил, что Украина не подает новый состав делегации в знак протеста против возврата права голоса РФ в ПАСЕ: "Но часть делегации все таки будет там, потому что наша страна должна быть представлена в ПАСЕ и должна озвучивать нашу позицию".

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пасе делегация алексей гончаренко богдан яременко
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