Часть украинской делегации все же поедет на сессию ПАСЕ

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На осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поедет часть представителей украинской делегации. Об этом в Facebook сообщил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

"Украина не подает свой новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, которая стартует 30 сентября. Таким образом действующим остается старый состав делегации. Это серьезный дипломатический сигнал, демонстрирующий реакцию страны на возвращение в ПАСЕ российской делегации без санкций", - заявил нардеп.

"Представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины", - добавил Гончаренко.