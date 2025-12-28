Части столичных домов вернули тепло – КГГА
Евгения Мазур
Специальная корреспондентка LIGA.net
В Киеве восстановили теплоснабжение для более 3,5 тысяч зданий, работы продолжаются в усиленном режиме. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
"За полтора суток восстановили подачу тепла для почти 400 тысяч домов, которые остались без услуги в результате атаки в ночь на 27 декабря", – говорится в сообщении.
В КГГА также отмечаются, что восстановительные работы продолжаются в усиленном режиме, чтобы полностью стабилизировать ситуацию с отоплением.
Также в столице после атаки полностью восстановлено движение трамваев и троллейбусов.
- В ночь на 27 декабря Россия массированно атаковала Киев и область. Есть многочисленные разрушения в разных районах столицы.
