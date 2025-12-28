Части столичных домов вернули тепло – КГГА

Восстановительные работы продолжаются в усиленном режиме, чтобы полностью стабилизировать ситуацию с отоплением в городе

Фото: depositphotos.com

В Киеве восстановили теплоснабжение для более 3,5 тысяч зданий, работы продолжаются в усиленном режиме. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"За полтора суток восстановили подачу тепла для почти 400 тысяч домов, которые остались без услуги в результате атаки в ночь на 27 декабря", – говорится в сообщении.

В КГГА также отмечаются, что восстановительные работы продолжаются в усиленном режиме, чтобы полностью стабилизировать ситуацию с отоплением.

Также в столице после атаки полностью восстановлено движение трамваев и троллейбусов.