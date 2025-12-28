Частині столичних будинків повернули тепло – КМДА
Євгенія Мазур
Спеціальна кореспондентка LIGA.net
У Києві відновили теплопостачання для понад 3,5 тисяч будівель, роботи тривають у посиленому режимі. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"За півтори доби відновили подачу тепла для майже 400 тисяч осель, які залишились без послуги внаслідок атаки в ніч проти 27 грудня", – йдеться у повідомленні.
В КМДА також наголошуються, що відновлювальні роботи тривають у посиленому режимі, щоб повністю стабілізувати ситуацію з опаленням.
Також у столиці після атаки повністю відновлено рух трамваїв та тролейбусів.
- У ніч проти 27 грудня Росія масовано атакувала Київ та область. Є численні руйнування в різних районах столиці.
