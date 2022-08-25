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Чехия предложит ЕС компромисс по запрету выдачи шенгенских виз россиянам – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 19:59
Чехия предложит ЕС компромисс по запрету выдачи шенгенских виз россиянам – Bloomberg - Фото
Ян Липавский (Фото: ЕРА)

Чехия, которая сейчас председательствует в ЕС, предложит приостановить действие соглашения об упрощении визового режима для граждан России и Беларуси на заседании Совета Евросоюза 31 августа в Праге. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Bloomberg.

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Липавский отметил, что Чехия предложит альтернативу в виде выдачи виз на краткосрочный въезд в страны ЕС для граждан России и Беларуси.  

По его словам, это увеличит время обработки виз, потребует больше документации и повысит затраты с 35 до 80 евро. Глава МИД Чехии отметил, что это не предполагает полного запрета на выдачи туристических шенгенских виз для россиян.

Липавский также добавил, что мнения стран ЕС о приостановке выдачи виз гражданам России разделились. Германия, Австрия и южные страны ЕС остаются противниками полного запрета выдачи шенгенских виз для граждан России, в то время как страны Балтии и Северной Европы в целом поддерживают такую инициативу.

Читайте также: "Посещение Европы – привилегия". Эстония призвала не выдавать туристические визы россиянам

Наталия Фреик
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шенгенская виза визы россиянам евросоюз чехия Ян Липавский
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