Чехия призвала своих граждан выехать из России и напомнила о путинской мобилизации

Министерство иностранных дел Чехии призвало своих граждан покинуть Россию "в связи с продолжающимся военным вторжением РФ в Украину и возможной угрозой ухудшения безопасности в стране, особенно для граждан стран ЕС и НАТО". Заявление опубликовано на сайте ведомства.

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МИД Чехии призвал своих граждан, которые находятся в РФ или проживают в стране длительное время, зарегистрироваться в системе ДРОЗД.

"Если вы уже находитесь в стране и решили остаться, несмотря на предупреждение, проявляйте крайнюю осторожность во время своего пребывания, следите за проверенными СМИ и подготовьте план экстренного выезда", – сказано в сообщении.

МИД Чехии предостерег своих граждан, у которых также есть паспорта РФ, о том, что в связи с мобилизацией они будут восприниматься российскими властями в первую очередь как граждане РФ, и посольство Чехии в Москве не сможет предоставить им адекватную и полноценную консульскую защиту.

Ведомство призвало граждан Чехии избегать митингов и демонстраций и подчеркнуло, что сейчас в РФ можно чаще встретить полицейские патрули, потому важно всегда иметь при себе документы.

Также из-за "натянутых" отношений между РФ и странами ЕС и НАТО чешское ведомство предупреждает о возможных ограничениях в работе посольств Чехии в России.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о мобилизации в России.

Болгария, Польша, США призвали своих граждан выехать из РФ в связи с путинской мобилизацией.

Молдова напомнила своим гражданам, у которых есть российские паспорта, о тюремных сроках, предусмотренных за участие в вооруженных конфликтах в качестве наемников.

Оксана Житнюк

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