МИД Молдовы обратилось к своим гражданам с паспортами РФ в связи с путинской мобилизацией

Министерство иностранных дел Молдовы обратилось к своим гражданам, у которых есть российские паспорта, в связи с объявленной российским диктатором Владимиром Путиным "частичной" мобилизации. Посольство Молдовы в РФ напомнило своим гражданам о тюремных сроках, предусмотренных за участие в вооруженных конфликтах в качестве наемников.

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МИД напомнило своим гражданам с паспортами РФ, что в России они считаются гражданами РФ, потому возможности помочь им там у посольства Молдовы ограничены.

За участие в вооруженных конфликтах в качестве наемников гражданам Молдовы может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы, а гражданам, которые занимаются привлечением, обучением и финансированием наемников – от 10 до 15 лет лишения свободы.

Такое предупреждение дипломаты Молдовы сделали в контексте проведения мобилизации в РФ.

Находящихся в России граждан Молдовы призывают обращаться в посольство в случае нарушения их прав.

Также ведомство в очередной раз осудило эскалацию Россией военной агрессии против Украины, проведение мобилизации и незаконных "референдумов".

На брифинге 26 сентября президент Молдовы Майя Санду заявила, что существует риск мобилизации граждан Молдовы из восточных районов страны. По ее словам, чтобы предупредить подобные действия, власть рассматривает возможность аннулирования гражданства для тех, у кого есть в том числе российский паспорт и воюет на стороне агрессора.

31 августа Санду заявляла, что "Молдова продолжает оставаться нейтральной страной", однако должна "иметь оснащенную армию, которая способна защитить страну".

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России.

Болгария, Польша и США призвали своих граждан выехать из РФ в связи с путинской мобилизацией.

Оксана Житнюк

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