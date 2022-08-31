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Санду: Москва манипулирует, нейтралитет Молдовы не означает, что она не должна обороняться

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 14:37
Санду: Москва манипулирует, нейтралитет Молдовы не означает, что она не должна обороняться - Фото
Майя Санду (Фото - EPA)

Молдова остается нейтральной страной, но Конституция не запрещает ей иметь обороноспособную армию. Об этом заявила президент страны Майя Санду, сообщает NewsMaker.md.

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Санду призвала избирателей не поддаваться на политические манипуляции, которыми занимаются Москва и пророссийские политики Тирасполя и Кишинева.

"Давайте не будем вестись на манипуляции из Приднестровья и от пророссийских политиков в Кишиневе и Москве. Молдова продолжает оставаться нейтральной страной. Мы дорожим своим нейтралитетом. Но наша Конституция не запрещает нам иметь армию. Это положение Конституции - иметь оснащенную армию, которая способна защитить страну. Это наш долг", - сказала Санду.

Ранее ряд политических оппонентов Санду заявили, что ее намерение усилить обороноспособность Молдовы якобы противоречит "закрепленному Конституцией нейтральному статусу".  

Санду также подчеркнула, что "риск эскалации находится не в Кишиневе".

"Не Кишинев атаковал соседнюю страну, а Москва. А когда такое происходит в Украине, естественно, мы задаемся вопросом, а сможем ли мы защитить себя", – сказала она.

Сергей Бережной
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агрессия России Молдова приднестровье майя санду
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