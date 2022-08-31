Санду: Москва манипулирует, нейтралитет Молдовы не означает, что она не должна обороняться

Молдова остается нейтральной страной, но Конституция не запрещает ей иметь обороноспособную армию. Об этом заявила президент страны Майя Санду, сообщает NewsMaker.md.

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Санду призвала избирателей не поддаваться на политические манипуляции, которыми занимаются Москва и пророссийские политики Тирасполя и Кишинева.

"Давайте не будем вестись на манипуляции из Приднестровья и от пророссийских политиков в Кишиневе и Москве. Молдова продолжает оставаться нейтральной страной. Мы дорожим своим нейтралитетом. Но наша Конституция не запрещает нам иметь армию. Это положение Конституции - иметь оснащенную армию, которая способна защитить страну. Это наш долг", - сказала Санду.

Ранее ряд политических оппонентов Санду заявили, что ее намерение усилить обороноспособность Молдовы якобы противоречит "закрепленному Конституцией нейтральному статусу".

Санду также подчеркнула, что "риск эскалации находится не в Кишиневе".

"Не Кишинев атаковал соседнюю страну, а Москва. А когда такое происходит в Украине, естественно, мы задаемся вопросом, а сможем ли мы защитить себя", – сказала она.

18 мая Санду заявила, что Россия должна вывести войска из Приднестровья, поскольку их присутствие нарушает независимость Молдовы.

21 мая глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что перевооружение по стандартам НАТО – задача не только Украины, но и других государств, для которых существует угроза со стороны России.

14 июля Санду завила, что назрело перевооружение армии Молдовы современным вооружением на случай нападения России, чтобы не оказаться "с мотыгами против самолетов".

Сергей Бережной

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