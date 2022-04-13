Чем "кормят" войска РФ: фото уничтоженной колонны россиян и найденной у них пропаганды

Украинские десантники вместе с бойцами других сил обороны Украины уничтожили колонну российской военной техники. У ликвидированных россиян нашли "служебные документы" и материалы роспропаганды. Фото опубликовала пресс-служба Командования ДШВ ВСУ.

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В частности, украинскими военнослужащими был уничтожен передвижной пункт управления по руководящему составу 4-й батальонной тактической группы (оперативного подчинения) 201-й военной базы Центрального военного округа ВС РФ.

На снимках – захваченные служебные документы и циничные материалы пропагандистского характера. В них повторяются основные тезисы Кремля о якобы ущемлении русскоязычных в Украине, о "фашизме", "нацизме", "гонениях" и прочий беспочвенный абсурд под заголовком "Вся правда о преступлениях Украины на Донбассе".

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Оксана Житнюк

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