Чем украинские войска могут вооружить катера Island – варианты модернизации

Опытно-проектный центр кораблестроения завершил работу по исследованию вариантов переоборудования патрульных катеров типа Island. Документация передана в Минобороны. Defence Express раскрыл, о каких вариантах модернизации кораблей идет речь.

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Сообщается, что при всех возможных вариантах модернизации катера предлагают оснастить определенным комплексом отечественного оборудования, схожим с тем, которое установлено на катерах Гюрза-М.

Речь идет о радиолокационной станции "Дельта-М", современной системе управления огнем, датчиках обнаружения лазерного излучения, автоматической системе постановки дымовых помех УППП-20 и так далее.

Среди трех предложенных версий модернизации, по данным источников издания, один условно бесплатный – "американский", а два других – украинские.

В "американском варианте" модернизации корабли вооружат артустановками Bushmaster II Mk44 калибра 30 мм и ракетным вооружением на базе НАР Hydra 70 (Подобные ракеты используются для вооружения вертолетов Apache – ред.). Издание отмечает, что у американской стороны нет вышеуказанного оружия в корабельном варианте – только авиационном.

Пример стрельбы с турели Bushmaster II Mk44 калибра 30 мм.

Также рассматривается вариант переоснащения советской шестиствольной автоматической корабельной артиллерийской установкой калибра 30 мм АК-306. В отличии от американской версии модернизации здесь отсутствует проблема "мертвой зоны" над кораблем – пушка сможет эффективно работать и по воздушным целям, пишут журналисты.

Кроме того, украинские версии вооружения Island отличаются ракетными установками – от КБ Луч "Барьер-ВК" и от КБ Южное "Тайфун-1М", которую адаптируют под морские условия.

В сентябре 2018 года в боевой состав ВМС ВС Украины вошли первые два патрульных катера Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск".

В октябре 2019 года сообщалось, что с США была достигнута договоренность о поставке еще 4 кораблей класса Island.

12 марта в Балтиморе украинские экипажи катеров типа Island отработали навыки выживания, которые входят в программу подготовки моряков перед передачей катеров ВМС.

Министр обороны Андрей Таран обещал, что к 2022-му во флоте Вооруженных Сил Украины будет сформирован дивизион из патрульных катеров Island, переданных США в рамках сотрудничества.

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Станислав Стороженко

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