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Чем украинские войска могут вооружить катера Island – варианты модернизации

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2021, 14:19
Чем украинские войска могут вооружить катера Island – варианты модернизации - Фото
Фото - Facebook ВМС Украины

Опытно-проектный центр кораблестроения завершил работу по исследованию вариантов переоборудования патрульных катеров типа Island. Документация передана в Минобороны. Defence Express раскрыл, о каких вариантах модернизации кораблей идет речь.

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Сообщается, что при всех возможных вариантах модернизации катера предлагают оснастить определенным комплексом отечественного оборудования, схожим с тем, которое установлено на катерах Гюрза-М.

Речь идет о радиолокационной станции "Дельта-М", современной системе управления огнем, датчиках обнаружения лазерного излучения, автоматической системе постановки дымовых помех УППП-20 и так далее. 

Среди трех предложенных версий модернизации, по данным источников издания, один условно бесплатный – "американский", а два других – украинские.

В "американском варианте" модернизации корабли вооружат артустановками Bushmaster II Mk44 калибра 30 мм и ракетным вооружением на базе НАР Hydra 70 (Подобные ракеты используются для вооружения вертолетов Apache – ред.). Издание отмечает, что у американской стороны нет вышеуказанного оружия в корабельном варианте – только авиационном.

Пример стрельбы с турели Bushmaster II Mk44 калибра 30 мм.

Также рассматривается вариант переоснащения советской шестиствольной автоматической корабельной артиллерийской установкой калибра 30 мм АК-306. В отличии от американской версии модернизации здесь отсутствует проблема "мертвой зоны" над кораблем – пушка сможет эффективно работать и по воздушным целям, пишут журналисты.

 

Кроме того, украинские версии вооружения Island отличаются ракетными установками – от КБ Луч "Барьер-ВК" и от КБ Южное "Тайфун-1М", которую адаптируют под морские условия. 

Смотрите также: Украинские моряки показали, как выглядит американский Island изнутри – видео

Станислав Стороженко
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Island ВСУ вмс минобороны КБ Южное кб луч модернизация катер Bushmaster
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